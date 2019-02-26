Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения.

Глава государства поздравил президента Турции с днем рождения, пожелал ему успехов на высшем государственном посту, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В свою очередь, Р.Эрдоган поблагодарил И.Алиева за поздравления.

Турецкий лидер еще раз осудил убийство невинных людей в азербайджанском городе Ходжалы со стороны армян и выразил соболезнования И.Алиеву и всему азербайджанскому народу, говорится в сообщении.

Главы государств выразили уверенность, что азербайджано-турецкие отношения будут и успешно развиваться и в будущем.

Minval.az