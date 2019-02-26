Самолеты ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад», который находится в Пакистане, и уничтожили его. Об этом 26 февраля пишет газета Times of India.

Удар нанесли недалеко от города Балакот в провинции Хайбер-Пахтунхва. Он находится недалеко от разделительной линии между Индией и Пакистаном в Кашмире.

В операции участвовали 12 истребителей Mirage 2000, которые сбросили на лагерь боевиков бомбы общим весом 1000 килограммов. Times of India со ссылкой на источники в правительстве утверждает, что при авиаударе погибли 300 террористов.

Представитель армии Пакистана генерал Асиф Гафур написал в твиттере, что индийские ВВС действительно пересекли разделительную линию в Кашмире. По его словам, бомбы упали недалеко от Балакота, но не причинили вреда.

Власти Индии заявили, что нанесли удар в ответ на теракт, который произошел 14 февраля. Тогда террорист-смертник на машине со взрывчаткой протаранил автобус, в котором ехали индийские полицейские. Атака произошла в районе Пулвама на юге индийского штата Джамму и Кашмир. Больше 40 человек погибли, еще десятки пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад».

Индийский авиаудар по территории Пакистана стал первым со времен индо-пакистанской войны 1971 года, напоминает RTVI. Индия и Пакистан, которые официально признаны странами с ядерным оружием, больше 70 лет не могут договориться о разделе горного региона Кашмир. До 1947 года он был частью Британской Индии, и на его территории создали индийский штат Джамму и Кашмир. Мусульманское население штата не захотело присоединяться к Индии и подняло восстание, которое поддержал Пакистан.

Индия и Пакистан трижды воевали из-за Кашмира. В конце мая 2018 года стороны договорились прекратить огонь в Кашмире и не допускать эскалации конфликта. В регионе продолжают действовать многочисленные исламистские группировки, которые нападают на индийских силовиков. «Джаиш-е-Мухаммад», близкая к талибам, официально запрещена в Пакистане, но пользуется поддержкой спецслужб страны.

Minval.az