Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призвал запретить показ в Дагестане спектакля «Охота на мужчин». По словам Нурмагомедова, спектакль противоречит чести и достоинству дагестанского народа.

«Кто вообще несёт ответственность за это и кто организовывает подобного рода мероприятия у нас, в Дагестане, я ещё раз хочу отметить — у нас? Где наше правительство республики? Где чиновники наши? Кто вообще отвечает за это? Дагестан — это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время нам», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АОО «Патриоты» (@as_patriots) 25 Фев 2019 в 5:18 PST

Два самых популярных комментария под этим постом принадлежат двум бойцам из команды Хабиба – Исламу Махачеву и Абубакару Нурмагомедову. Первый написал следующее: «Считающий себя мужчиной дагестанец должен бороться с этой грязью… Пора проснуться!»

С точки зрения Абубакара Нурмагомедова чиновники республиканского министерства культуры уже ходят в юбках.

Брат Хабиба Мухаммад Нурмагомедов в комментариях к видео написал: «Неужели в этом зале не было ни одного мужчины, который бы вышел на сцену и выгнал их оттуда пинками?»

Сам Хабиб там же в комментариях добавил: «Поверьте мне, еще остались потомки Имама Шамиля, просто самого Шамиля нету, вот в чем беда. Пусть Аллах поможет нам всем и наставит нас всех на истинный путь».

После этого актер спектакля — Иван Жидков — принес дагестанцам извинения. «От лица творческой группы проекта приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю», — приводит его слова Sports.ru. Жидков подчеркнул, что на сцене была поставлена классическая итальянская пьеса, которую играется по всему миру уже много лет, а постельная сцена была частью произведения. «Мы не подозревали, что она может вызвать такой резонанс», — признался он и добавил, что в его адрес поступают угрозы. «То, что произошло, думаю, заставит задуматься о цензуре многих, кто захочет организовать концерт или спектакль в Дагестане», — подытожил актер.

Minval.az