Армения при закупке вооружений будет делать акцент на качество, а не количество. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр обороны Давид Тоноян.

По словам министра, экономические и демографические возможности Армения не сопоставимы с Азербайджаном. Именно поэтому Армения будет акцентировать внимание на качественном превосходстве.

«И как вы увидели, мы сейчас закупаем такие вооружения, которые дают нам возможность нейтрализовать поползновения противника», — сказал он, уточнив, что речь идет в том числе и о закупке истребителей Су-30 СМ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Тоноян заявил, что Армения начала приобретать и наступательные вооружения. Сейчас многое меняется – психология, подходы в выстраивании оборонной политики. По его словам, опыт тысячелетий показывает, что находящиеся в постоянной обороне армии в конечном счете терпят поражение.

«Мы не собираемся оставаться в оборонительных позициях. Если речь пойдет о возобновлении боевых действий, то мы медлить не будем», — добавил он.

На уточняющий вопрос, армянская армия нападет, министр ответил: «А почему бы и нет!».

Также Тоноян сообщил, что Ереван собирается взять у России новый кредит на 100 миллионов долларов для закупки вооружений. Эти средства дадут возможность решить поставленные задачи, не вступая в гонку вооружений с Азербайджаном. Номенклатура вооружений пока является военной тайной.

Minval.az