В Испании умер политолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко, ему было 64 года, сообщают источники «Коммерсанта».

Три источника «Ведомостей» подтвердили смерть Малашенко. По их словам, он покончил с собой. О самоубийстве Малашенко также сообщает «Коммерсантъ» и источник РБК. Журналист Тимур Валеев, который работал с Малашенко в предвыборном штабе Ксении Собчак, подтвердил его самоубийство агентству «Москва».

Игорь Малашенко был одним из создателей телекомпании НТВ, он работал там до 2000 года. В 1992 году он был генеральным директором ГТРК «Останкино».

В 1996 году Малашенко участвовал в организации президентской кампании Бориса Ельцина. В 2017 году возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России.

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