В национальном парке Джебель Хафит в Аль-Айне, ОАЭ, на фото попала пустынная рысь. Это первое появление животного за последние 35 лет. Об этом сообщает Arabian Business.

Специалисты Агентства по защите окружающей среды Абу-Даби расставили на территории парка фотоловушки. В одну из них и «попал» аравийский каракал. Кошка ведет ночной образ жизни, поэтому на фото она попала также в темное время суток.

Последний раз пустынную рысь встречали на Аравийском полуострове в 1984 году. Хищники начали исчезать из-за нарушения экосистемы и охоты на них. Эта рысь достигает 82 в длину и весит до 19 килограммов.

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