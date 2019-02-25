Правительство Азербайджана ведет работу над решением вопроса кредитных долгов населения. Об этом президент Ильхам Алиев заявил в понедельник на совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам.

«В связи с решением вопроса проблемных кредитов населения создана рабочая группа, которая работает уже свыше двух месяцев. Нам необходимо было провести анализ, и я надеюсь, что работа находится в завершающей стадии, и в ближайшем будущем данный вопрос найдет свое решение», — отметил глава государства.

Minval.az