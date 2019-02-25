Армения должна отказаться от претензий в отношении Турции по поводу событий 1915 года и должна ответить за деяния террористической организации АСАЛА, а также за преступление против человечества, совершенное в азербайджанском городе Ходжалы. Об этом заявил в интервью агентству Trend советник президента Турции Ялчын Топчу.

Он отметил, что в 1992 году в Ходжалы было совершено самое большое преступление века против человечества.

«Армяне в 1915 году при поддержке Российской империи истребляли мирное население в Анатолии и, в частности, в таких турецких городах, как Карс, Эрзурум и Ардахан», — отметил Топчу, подчеркнув, что архивы содержат массу свидетельств о многочисленных убийствах тюркского населения со стороны армянских бандформирований.

Советник президента отметил, что Армения, с одной стороны отказывается признавать совершенные в Ходжалы преступления, а с другой — предъявляет претензии к Турции по поводу событий 1915 года, что недопустимо.

Относительно перспектив нормализации отношений между Арменией и Турцией советник президента отметил, что Анкара не верит в искренность Еревана.

«Возможно, что в силу необходимости Армения предпримет те или иные шаги, однако верить в искренность Армении было бы слишком большим оптимизмом. К сожалению, наш исторический опыт вынуждает нас прийти к такому выводу», — сказал Топчу.

Советник президента отметил, что позиция Турции в отношении Армении предельно четка и ясна.

«Армения должна освободить оккупированные азербайджанские территории и попросить прощения за совершенные преступления, после чего Турция, проконсультировавшись с Азербайджаном, оценит данный шаг», — сказал советник президента Турции.

Топчу подчеркнул, что Армения является государством-оккупантом.

Minval.az