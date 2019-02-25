Более двух тысяч человек получают пожизненные пенсии, гарантированные фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером за сотрудничество с нацистами. Это следует из ответа Министерства труда Германии на запрос AFP, сообщала 22 февраля французская Le Figaro.

По данным на февраль этого года, в Европе находится большая часть получателей выплат — 1 532 человека. Сколько из них самих пенсионеров, а сколько их наследников, не уточняется.

Почти 600 из полутора тысяч проживают в Польше, 184 — в Словении, 101 — в Австрии, 94 — в Чехии. Получатели также есть во Франции, Великобритании, Хорватии и Венгрии. В Африке 13 бенефициаров: 9 — в ЮАР и 4 — в Намибии.

Среди стран Нового Света лидируют США, где живут 250 получателей «гитлеровских» пенсий. Еще 121 человек находится в Канаде, в Бразилии и Аргентине — 18 и 8 соответственно. В странах Азии насчитывается 30 бенефициаров, 12 из них проживают в Таиланде. Еще 44 человека получают такие пособия в Австралии.

Вместе с тем в Минтруда Германии заявляли, что немецкая казна не обеспечивает служивших в войсках СС лиц, которые живут в Бельгии, где в феврале и начался скандал из-за выплат ветеранам Третьего рейха.

Minval.az