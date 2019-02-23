Военное сотрудничество между Россией и Арменией является гарантией безопасности двух стран, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

«Сегодня наше союзничество — это гарантия безопасности наших стран, гарантия безопасности в регионе. Как вы знаете, здесь действует 102-я российская военная база, наши пограничники участвуют в охране армянской границы, и это важный вклад России в безопасность Армении», — сказал С.Копыркин журналистам в Парке Победы после возложения венка к могиле Неизвестного солдата в связи с Днем защитника Отечества. Его слова цитирует «Интерфакс».

По его словам, между Арменией и Россией «очень тесные союзнические отношения».

«История российских Вооруженных сил неразрывно связана и с историей армянского народа. Армяне сыграли большую роль в становлении российских ВС, в славных победах советского оружия. Наше сотрудничество — это отражение того боевого братства, братских отношений, которыми характеризовалась многовековая история наших взаимоотношений», — сказал С.Копыркин.

Он также сообщил, что совместные программы военного сотрудничества между Арменией и Россией реализуются постоянно.

«Наши военнослужащие несут службу в тесном взаимодействии с армянскими военнослужащими. Это и служба на границе, и совместные учения, представители военных ведомств находятся в очень тесных повседневных контактах», — отметил российский дипломат.

Minval.az