В Китае запретили расспрашивать женщин о семье и детях при приеме на работу, сообщает Синьхуа.

Отныне в стране законодательно запрещено учитывать пол соискателя при проведении собеседования и рассмотрении планов на прием новых сотрудников. Кроме того, тест на беременность уберут из списка обязательных анализов для прохождения рабочей медкомиссии.

Тех, кто нарушит правила, оштрафуют. В случае серьезного нарушения HR-компанию могут лишить лицензии.

Китай, будучи второй крупнейшей экономикой в мире, – страна с самым высоким числом работающих женщин в Азии.

Minval.az