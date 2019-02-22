Количество беженцев из Венесуэлы по всему миру составило 3,4 миллиона человека. Об этом говорится в совместном заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УИКБ) и Международной организации по миграции, пишет Le Figaro.

Отмечается, что в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в настоящее время находится 2,7 миллиона венесуэльцев.

«В среднем, в 2018 году в поисках лучшей жизни и защиты Венесуэлу ежедневно покидало порядка 5 тысяч человек», — говорится в документе.

Наибольшее количество мигрантов и беженцев из Венесуэлы приняла у себя Колумбия — 1,1 миллиона человек. Далее следуют Перу — 506 тысяч человек, Чили — 288 тысяч человек, Эквадор — 221 тысяча человек, Аргентина — 130 тысяч человек и Бразилия — 96 тысяч человек.

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