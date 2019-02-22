Ученица 5-го класса полной средней школы №95, подведомственной Управлению образования города Баку, Захра Салманлы выразила протест против вывешивания азербайджанского флага под армянским на спортивном соревновании в Иране. Как сообщает Репорт, инцидент произошел в месте проведения турнира.

З.Салманлы заявила, что не примет участия в турнире, если место флага Азербайджана не будет изменено. После вывешивания флага в другом соответствующем месте юная каратистка приняла участие в соревновании и, одолев всех соперников, в том числе из Армении, поднялась на самую верхнюю ступень пьедестала почета.

Победительница соревнований З.Салманлы была награждена золотой медалью и дипломом.

Minval.az