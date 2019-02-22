26-летняя Майли Сайрус в конце прошлого года вышла замуж за 29-летнего Лиама Хемсворта. О браке и своей сексуальной ориентации звезда рассказала в новом интервью. Певица также приняла участие в откровенной фотосесии, для которой позировала в сексуальных нарядах или топлес. А на одном снимке видна ее обнаженная грудь, пишет Cosmo.

Актриса и певица заявила, что в наше время брак многим кажется старомодной традицией, но она так не думает. Для Майли брак — это новая эра.

Артистка не скрывает, что она квир, — так называют представителей сексуальных и гендерных меньшинств, не соответствующих гетеросексуальной или цисгендерной идентичности. «Теперь вы можете увидеть, как выглядит квир, как я, в гетеросексуальных отношениях. Я очень горжусь тем, что я квир», — заявила звезда в интервью Vanity Fair.

Сайрус убеждена, что люди влюбляются не в пол, а в человека. По словам артистки, секс и пол — несущественные части отношений.

Майли призналась, что не планировала вступать в брак так скоро, но пожар в ее доме в Малибу всё изменил. Трагедия сплотила и сблизила Сайрус и Хемсворта еще больше,поэтому они решились на этот серьезный шаг.

«Надела платье в день свадьбы, потому что мне оно понравилось, я выпрямила волосы,потому что мне это нравилось, но это не делает меня моментально гетеросексуалом», — заявила звезда.

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