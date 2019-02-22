Американскому актеру Джусси Смоллетту предъявили обвинение в ложном доносе о нападении, которое он сам инсценировал, и отпустили под залог в сто тысяч долларов. Об этом 21 февраля сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию Чикаго.

По словам начальника Чикагского полицейского управления Эдди Джонсона, участники нападения на Смоллетта признались, что были с ним в сговоре. Актер заплатил им $3,5 тысячи за инсценировку.

Смоллетт дал показания, что действительно заплатил братьям Олабинджо и Абимболе Осундайро и попросил их произнести расистские и гомофобные оскорбления в его адрес.

По версии следствия, Смоллетт инсценировал нападение, потому что его не устраивал гонорар, который ему платит студия 20th Century Fox. По данным CNN, он также отправил на студию поддельное письмо на свое имя с оскорбительными высказываниями.

Прокуратура квалифицировала действия Смоллетта как злонамеренное хулиганство. За это уголовное преступление ему может грозить от одного до трех лет лишения свободы. Актеру также придется компенсировать затраты на расследование сфабрикованного нападения, отмечает RTVI.

Смоллетт заявил в полицию, что в ночь на 29 января его избили двое неизвестных избили. Они якобы накинули ему на шею веревочную петлю, облили отбеливателем и намекали на лозунг президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой».

Смоллетт снимается в сериале «Империя», пятый сезон которого сейчас транслируют на телеканале Fox. До этого актер снялся в эпизодических ролях в сериалах «Месть» и «Проект Минди». В 2015 году в эфире «Шоу Эллен Дедженересон» актер рассказал о своей нетрадиционной ориентации.

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