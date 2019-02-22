После инцидента с порванной кроссовкой восходящей звезды американского баскетбола Сиона Вильямсона акции компании Nike на фондовом рынке США рухнули на 2%.

«Мы очень обеспокоены и хотим пожелать Сиону скорейшего выздоровления… Это единичный случай, но мы изучаем проблему», — говорится в заявлении Nike после инцидента.

Отмечается, что в результате инцидента компания подешевела примерно на $1,46 млрд, передает агентство Reuters.

При этом упоминается о том, что спортсмен получил травму правого колена. Хотя баскетболист покинул площадку самостоятельно, он не смог продолжить игру.

Minval.az