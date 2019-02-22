Молдавский политик Владимир Плахотнюк причастен к организации незаконного вывода валюты из России. Об этом агентству ТАСС рассказали в МВД России.

В ведомстве пояснили, что, обладая российским паспортом, Плахотнюк вместе с подельником Вячеславом Платоном создали международное преступное сообщество, с помощью которого занимались незаконными валютными операциями через подконтрольные им банки. В итоге из страны было вывездено более 37 миллиардов рублей.

6 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Плахотнюка. В России политика обвиняют в покушении на убийство. Он объявлен в международный розыск.

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