Минская группа ОБСЕ в рамках регионального визита на этот раз не посетит Ханкенди. Об этом в беседе с Tert.am сказал представитель сепаратистов оккупированного Карабаха Давид Бабаян.

«Сопредседатели в рамках своего регионального визита почти всегда посещают Республику Арцах (название созданного на оккупированных азербайджанских территориях т.н. режима – прим. «Минвала»). Бывает ряд исключений, когда они не приезжают. Неблагоприятные погодные условия могут быть причиной, также несколько раз было такое, что визит был запланирован, но встреча не состоялась, причиной непосещения также может стать тематика визита», — сказал он.

Бабаян пояснил, что на этот раз сопредседатели приехали, чтобы организовать встречу лидеров и ответственных лиц Армении и Азербайджана.

«В таких случаях они обычно не приезжают в «Арцах». Приезжают, чтобы договорится о месте и дате встречи лидеров», — сказал он, отметив, что «Минская группа ОБСЕ лично сообщила о причине непосещения, — прежде также было несколько подобных случаев».

Minval.az