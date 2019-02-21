Украинская полиция в одном из ресторанов в Киеве провела операцию, в ходе которого были задержаны армянский «вор в законе» и российский «криминальный авторитет». Об этом сообщил в своем Facebook первый заместитель главы полиции Украины Вячеслав Аброськин.

В частности, как он отметил, были задержаны Нодари Усоян («Нодар Руставский») и «Полузверь». Настоящее имя последнего — Андрей Иманали. Отмечается, что последний является гражданином России. Аброськин сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о высылке этих людей с Украины.

Minval.az