Полковник Педро Чиринос, являющийся военным атташе Венесуэлы при ООН, перешел на сторону лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем Twitter-аккаунте.

На видеозаписи, опубликованной в Twitter-аккаунте CNW, мужчина в военной форме, представившийся полковником Педро Чириносом, сообщает о своем переходе на сторону оппозиции Венесуэлы. Как сообщил Болтон, Чиринос признал Гуайдо президентом страны и «выбрал для венесуэльцев демократию вместо тирании Мадуро».

В январе на сторону оппозиции перешел военный атташе посольства Венесуэлы в США полковник Хосе Луис Сильва. Позже его поддержали генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес и посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес.

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