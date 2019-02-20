Российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Европе ответ Москвы будет «зеркальным и асимметричным».

«Россия не намерена — это очень важно, я повторяю это специально — первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на Европейский континент — а США такие планы имеют, во всяком случае, мы не слышали обратных заявлений, — то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьёзные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлётное время до Москвы может составить до 10—12 минут», — цитирует его слова RT.

Как подчеркнул глава государства, это и есть очень серьёзная угроза для россиян.

«В таком случае мы будем вынуждены — я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены — предусмотреть зеркальные и асимметричные действия. Что это значит? Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чём не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чём здесь идёт речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов», — отметил он.

Minval.az