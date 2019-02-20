Лидер рок-группы «Машина Времени» Андрей Макаревич прокомментировал реакцию в сети на его слова о том, что 80 процентов населения Земли — идиоты. «Если бы там не было этой фразы, вырвали бы другую, эффект был бы тот же», — сказал музыкант BFM.RU. По словам Макаревича, его это уже давно не удивляет и не огорчает. «И в конечном счете подтверждает тезис, который все обсуждают», — добавил музыкант.

В интервью «Ленте.ру»Макаревич заявил о том, что считает подавляющее большинство населения Земли — идиотами, но себя к ним не причисляет.

После публикации интервью в соцсетях разгорелся скандал. В соцсетях некоторые пользователи предложили «выдворить Макаревича из страны», отдать «под суд» и лишить наград.

Minval.az