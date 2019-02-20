Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с заявлением о признании пропавшими без вести родственников, отравленных в Солсбери, сообщила племянница Скрипаля Виктория, передает Интерфакс.

«Во вторник отправлены заявления в полицию с просьбой признать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пропавшими без вести. Документы поданы по почте в отдел полиции по месту жительства Юлии в Москве», — сказала Виктория Скрипаль.

Виктория Скрипаль проживает в Ярославле с матерью экс-полковника ГРУ. Ранее они намеревались посетить Великобританию, чтобы узнать о состоянии родственников, но Виктории неоднократно отказывали в выдаче британской визы.

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