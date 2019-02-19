Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан не пустили на территорию РФ около 20 тонн табака из Азербайджана.

«В ходе карантинного фитосанитарного контроля на дагестанском участке государственной границы РФ — в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» — специалистами надзорного ведомства досмотрен большегруз, транспортирующий из Азербайджана около 20 тонн табака, а также отобраны пробы перевозимой растениеводческой продукции и сметок из грузового отсека автомобиля. Лабораторные исследования, выявили в образцах сметок карантинного вредного объекта — повилику полевую» — отмечается в сообщении управления.

В сообщении также отмечается, что за нарушение федерального закона «О карантине растений» владельцы товарных партий привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции».

В отношении продукции принято решение о возврате в Азербайджан.

Minval.az