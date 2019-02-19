Родителей бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци Тициано Ренци и Лауру Боволи посадили под домашний арест. Их подозревают в мошенничестве. Об этом 18 февраля сообщает ANSA.

Ренци-старший и Боволи подозревают в том, что они намеренно довели до банкротства три управляемых ими кооператива в 2010-2013 годах, а также выписывали фальшивые счета для притворных сделок с 2013 по 2018 годы. Вместе с супругами арестовали также вице-президента одного из кооперативов Мариано Массоне. Подозреваемых заключили под арест, потому что есть «риск повторения преступления и сокрытия доказательств», заявил главный прокурор Флоренции Джузеппе Креаццо. Кроме арестованных, по делу проходят еще пять человек.

Бывший премьер Ренци назвал арест родителей «абсурдом» и написал, что это может быть связано с его политической деятельностью. «Если бы я не занимался политикой, моя семья не запятналась бы этой грязью», — считает Ренци. Тем не менее он добавил, что «верит в итальянскую справедливость».

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