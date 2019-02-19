Умер модельер, креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд.
Ему было 85 лет. Об этом пишет Figaro.
Умер модельер, креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд.
Ему было 85 лет. Об этом пишет Figaro.
Дата: 2019/02/19 15:29
Раздел: Life-style
Просмотров:
87
На официальном сайте конкурса появился новый рейтинг участников, согласно которому первое место на »Евровидении 2019» букмекеры пророчат представителю
Полицейские в Чикаго получили новые улики, которые говорят о том, что актер Джусси Смоллетт мог инсценировать нападение
Мама Кирилла Толмацкого (он же Децл) пришла в студию программы Дмитрия Борисова «Эксклюзив», где рассказала о трагедии в семье.
Кинорежиссер намерен восстановить традицию жить на два города
43-летняя Шарлиз Терон жестоко разочаровала своих фантов. Дело в том, что актриса заявила, что она не встречается с Брэдом Питтом.
Певица Кэти Перри и актёр Орландо Блум собираются пожениться.
Американская певица и актриса Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала получившуюся оплошность на алкогольное опьянение.
Анастасия Волочкова, похоже, всё-таки сыграет свадьбу мечты.
Оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, живущие в Вене и выступающие по всему миру, будут болеть