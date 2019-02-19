В Баку с официальным визитом находится делегация Европейской комиссии по транспорту и мобильности во главе с генеральным директором Хенриком Хололейем.

Повесткой визита стало соглашение об общем авиационном пространстве между Азербайджаном и Европейским Союзом.

В ходе визита в Международный аэропорт Гейдар Алиев гости провели встречу с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым. На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества и применения опыта европейских специалистов в гражданской авиации Азербайджана.

Президент AZAL подчеркнул, что Национальный перевозчик Азербайджана обладает одним из самых молодых самолетных парков. Со второй половины 2019 года флот Национального авиаперевозчика Азербайджана начнет пополняться новыми современными самолетами Boeing 737 MAX, общее число которых достигнет десяти.

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в декабре 2016 года основана первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана Buta Airways. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer E-190, которые выполняют полеты в наиболее востребованные направления.

По словам Джахангира Аскерова, В Азербайджане, несмотря на относительно небольшую территорию, функционируют шесть международных аэропортов, которые отвечают всем требованиям международных стандартов. В мае 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимальной награды от Skytrax World Airport Awards – «5 звезд». Бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ.

Президент AZAL особо отметил, что иностранные авиакомпании без каких-либо ограничений могут выполнять полеты в Азербайджан, в том числе совершать рейсы в другие города через наши аэропорты (так называемая пятая степень «свободы воздуха»). Снятие ограничений, по мнению Джахангира Аскерова, приведет не только к развитию авиаперевозок, но и обеспечит экономический рост и создание новых рабочих мест.

Гости отметили, что созданные в гражданской авиации Азербайджана возможности с применением передовых технологий произвели на них большое впечатление. Хенрик Хололей дал высокую оценку достижениям гражданской авиации Азербайджана, подготовке персонала, внедрению последних технологий и инноваций в области организации воздушного движения.

Благодаря созданным в стране условиям Азербайджан становится все более привлекательным для мирового авиационного сообщества и все больше авиакомпаний Европы предпочитают выбирать воздушное пространство нашей страны для транзитных перелетов. Уникальное географическое положение делают Азербайджан своеобразным связующим звеном растущих объемов перевозок между Европой и Азией.

Делегация Еврокомиссии также ознакомилась с Управлением воздушного движения «Азераэронавигация» (AZANS), со структурой и достижениями организации в области аэронавигации. Гости также посетили новый Центр эффективности воздушного пространства (ASEC).

Успешное динамическое развитие сферы аэронавигации в Азербайджане позволило Баку выиграть конкурс на проведение ежегодного авиационного саммита CANSO Global ATM Summit в 2020 году. AZANS вступил в Комитет Директоров Аэронавигаций Европы CANSO EUROPE в 2018 году и активно участвует в разработке будущей архитектуры Европейского Воздушного Пространства.

Minval.az