В Волгограде ведётся расследование смерти 19-летнего местного жителя, которого одним ударом убил самбист, выходец из Азербайджана. Как сообщает издание v1.ru, конфликт начался в ночном клубе.

Как сообщили в СК России, 23-летний житель Дзержинского района сознался в содеянном. На допросе парень рассказал, что заступался за брата, с которым у потерпевшего произошёл конфликт.

Отмечается, что молодой человек нанёс обидчику всего один удар.

«Молодой человек упал на асфальт и перестал подавать признаки жизни», — сообщает следственное управление.

При этом, по информации «МК», погибший заступался за своего приятеля. Отмечается, что он намеревался поговорить с обидчиками друга, которые, в свою очередь, были уверены, что оскорбили их.

После словесной перепалки молодой человек, который занимался самбо, напал на волгоградца.

В спортивном сообществе отметили, что Исаев у них занимался недолго и не имел разряда.

В СК пояснили, что данных о том, чем занимались молодые люди и что стало причиной стычки, пока нет.

«Какие у них разряды, будет выясняться позже», — передаёт РИА Новости комментарий правоохранителей.

Руслан Исаев сейчас находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Будет вестись следствие, которое установит все детали конфликта.

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