Президент США Дональд Трамп в своей речи, частично предназначенной для военных Венесуэлы, призвал к прекращению социализма в этой стране, заявив, что Соединенные Штаты стремятся к «мирной передаче власти, но рассматривают все варианты».

В Майами Трамп обратился к венесуэльским солдатам с призывом игнорировать приказы президента Николаса Мадуро и принять предложение об амнистии, сделанное главой Национального собрания Хуаном Гуайдо, который в настоящее время признан президентом Венесуэлы Соединенными Штатами и примерно 50 другими странами.

«Вы не найдете ни убежища, ни легкого выхода», – предупредил Трамп солдат. «Вы потеряете все».

Он также заявил об «опасностях социализма» в своей речи в поддержку лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Трамп обратился к присутствующим – многие из которых покинули Венесуэлу и Кубу – заявив, что кубинские военные защищают Мадуро.

«Плохой союз двух диктатур быстро заканчивается», – сказал Трамп, осудив Мадуро как «кубинскую марионетку».

Президент США завершил свое выступление, предсказав, что когда Венесуэла, Куба и Никарагуа больше не будут находиться под социалистическим или коммунистическим режимами, «это станет первым свободным полушарием во всей истории человечества».

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