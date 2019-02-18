«Информация в ряде СМИ о нарушениях, выявленных в результате налоговых проверок в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), и задержании начальника Управления маркетинга и экономических операций Аднана Ахмедзаде не соответствует действительности».

Об этом сообщил Report заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он отметил, что в январе министерство налогов и SOCAR выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что проверки во всех компаниях, включая SOCAR, являются одной из ключевых и прямых функциональных обязанностей министерства налогов: «Министерство налогов ежегодно проводит плановые соответствующие проверки крупных налогоплательщиков, в том числе SOCAR, и проверка этого года является очередной налоговой проверкой.

Попытка связать эту проверку с любыми изменениями в административной структуре SOCAR неверна, а информация, распространяемая в средствах массовой информации, безосновательная и вымышленная. Налоговые проверки — это обычный процесс, который не влияет на деятельность обеих структур, и должностные лица компании продолжают выполнять обязанности в рамках своих полномочий».

Minval.az