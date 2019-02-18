АО «Азерэнержи» проводит комплексные реконструктивные и восстановительные работы в тепло, гидро и малых электростанциях, подстанциях, в центре диспетчерского управления, в том числе высоковольтных линиях электропередачах системного значения, в соответствии Плану реабилитации. Одна часть предусмотренных работ в высоковольтных линиях электропередачах завершены, и продолжается значительный объем работ, говорится в сообщении структуры.

Проводимые ремонтные и реконструктивные мероприятия в высоковольтных линиях электропередачах системного значения является важным фактором в бесперебойном, надежном их функционировании, а также в предотвращении технических потерь. Линии электропередачи имеют большое значение в осуществлении импорт-экспорта электроэнергии. Обновление ЛЭП необходимо, с точки зрения их безопасной функционировании, так как срок эксплуатации 69 процентов линий уже истёк.

После проведения кадровой реформы в сентября прошлого года были начаты ускоренные и посменные строительно-реконструктивные работы в высоковольтных ЛЭП: 330 кВ-ой 3-ей Имишлинской; 220 кВ-ой двухцепной 1-ой и 2-ой Забратской; 110 кВ-ой 2-ой Гёйчайской; 110 кВ-ой 1-ой и 2-ой «Кимячылар»; 110 кВ-ой двухцепных 1-ой, 2-ой, 3-ей, 4-ой «8-ой км» и 1-ой Ахмедлинской ЛЭП, которые уже завершились.

Приближается к финалу строительство двухцепной 220-ой воздушной линии электропередачи между электростанцией «Джануб» и Хырдаланской подстанцией.

Кроме этого, находится на этапе завершения строительно-монтажные работы в нижеследующих ЛЭП: 220 кВ 3-я и 6-я «Масаллы», 110 кВ 3-я «Сабирабад», 1-2-я «Лянкяран», 3-я «Сураханы», 2-я «Маштага», 3-я «Кюрдамир», 3-я «Евлах», «Ялама» и др. Параллельно в ускоренном темпе ведутся мероприятия в направлении проекта по реконструкции двухцепном варианте 330-кВ-ой воздушной линии электропередачи международного масштаба «Агстафа-Гардабани» между Азербайджаном и Грузией.

Minval.az