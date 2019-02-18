На соборе в британском Солсбери повесили российский флаг, сообщает Spire FM.

Флаг повесили на строительных лесах на северной части здания. Его заметили утром 17 февраля, однако позже его сняли. Spire FM предполагает, что его повесили в ночь на воскресенье.

Очевидец Ли Мартин рассказал «Би-би-си», что заметил флаг размером примерно 10 на 7 метров утром в воскресенье.

Настоятель собора Николас Пападопулос назвал произошедшее «глупым поступком», который напоминает об ущербе городу и людям в связи с делом об отравлении Скрипалей.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта 2018 года. Великобритания обвиняет в этом предполагаемых агентов ГРУ, приехавших в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Россия отрицает причастность к отравлению.

Minval.az