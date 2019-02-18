Российский Газпромбанк решил заморозить активы государственной нефтяной монополии Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA), чтобы не попасть под санкции США. Об этом 17 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в банке.

По словам собеседника агентства, никаких операций со счетами PDVSA сейчас не проводится, поскольку они заморожены.

Официально эту информацию не подтверждают. Газпромбанк пока не прокомментировал ситуацию.

В конце января 2019 года американский Минфин ввел санкции против венесуэльской компании, которую контролирует правительство. В США заморозили ее активы на $7 млрд. В Вашингтоне объяснили, что пошли на этот шаг, чтобы деньги, полученные от продажи нефти, не использовали для поддержки президента Николаса Мадуро. Условием, при которых санкции пообещали снять, был переход PDVSA под контроль Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным лидером Венесуэлы.

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