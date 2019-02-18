Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира по неформальной просьбе его администрации. Об этом сообщает японское издание Asahi Shimbun со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, представители правительства США попросили Абэ выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Поводом для выдвижения Трампа стали его попытки наладить диалог с Северной Кореей.

Дональд Трамп заявил 16 февраля, что Синдзо Абэ номинировал его на Нобелевскую премию мира от имени Японии. «Я, вероятно, никогда ее не получу, но все в порядке», — добавил он.

Minval.az