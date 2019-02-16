Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман намерен выкупить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед», сообщает Газета.ру со ссылкой на The Sun.

Член королевской семьи может заплатить за «красных дьяволов» £3,8 млрд. Принц намерен завершить сделку до начала нового сезона. В случае успеха, нынешние владельцы «Манчестер Юнайтед», американские бизнесмены Глейзеры, получат £2,2 млрд в качестве чистой прибыли от продажи актива.

Отмечается, что Глейзеры не собирались продавать свой клуб. Однако сейчас не исключено, что они могут соблазниться предложением Салмана.

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