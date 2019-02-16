Находящийся с визитом в Армении глава комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал отправку Арменией гуманитарного контингента в Сирию.

«Во-первых в Сирии живут армяне. С другой стороны, вы не побоялись никакого Запада, реакции Запада. Для этого нужно иметь смелость. Это будет оценено в России и оценивается позитивно», — сказал Калашников.

Российский парламентарий также добавил, что отправка Арменией контингента в Сирию «оправдана с учетом трагедии сирийского народа и желанием помочь своим братьям».

Minval.az