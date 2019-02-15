Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия готовы настолько идти по пути «объединения и идинения», насколько к этому готовы народы обеих стран.

Об этом он сказал журналистам по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным ,передает белорусский «Интерфакс».

«Для меня независимость — это понятие относительное, никто никогда, ни одно государство — примером тому Китай является — никогда не разговаривает о суверенитете», — сказал Лукашенко.

«Поэтому нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства», — добавил он.

Президент Беларуси отметил, что готов «хоть завтра» объединиться с РФ, если будут к тому готовы россияне и белорусы.

При этом он добавил, что «насколько бы не была мощной Россия, она не в состоянии навязать волю кому-то».

Лукашенко: Мы готовы настолько далеко идти в единении государств и народов, насколько вы готовы. Мы хоть завтра можем объединиться, у нас проблем нет pic.twitter.com/WU6u0OfYuF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 февраля 2019 г.

Как сообщает РИА Новости, Лукашенко подчеркнул, что вопросы суверенитета какой-либо из сторон никто не намерен обсуждать, поскольку суверенитет России и Белоруссии — «это икона, это святое».

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