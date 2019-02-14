Работе Организации договора о коллективной безопасности не идет на пользу отсутствие генерального секретаря, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз журналистам в четверг.

Пост генерального секретаря ОДКБ остается свободным уже около полугода. Согласно правилу очередности, следующий генсек должен быть от белорусской стороны – республика выдвигает на эту должность Станислава Зася. Впрочем, пока его назначение не согласовано – нет договоренности с Арменией.

«ОДКБ работает без генсека уже длительное время. Ситуация на идет на пользу организации и требует скорейшего решения», — заявил в четверг Глаз, передает Sputnik.

Как напомнил представитель МИД, на встречах и в Астане, и в Санкт-Петербурге главы государств поддержали кандидатуру Зася.

«Еще в декабре прошлого года секретариат ОДКБ подготовил проект решения о назначении Станислава Зася. Он провел встречи в пяти столицах с главами государств, все президенты его кандидатуру поддержали», — отметил представитель МИД.

Беларусь, добавил Глаз, с пониманием отнеслась к отсутствию возможности у премьера Армении Никола Пашиняна из-за прошедших парламентских выборов и формирования нового состава правительства встретиться с кандидатом от Беларуси. При этом Минск рассчитывает на то, что в ближайшее время армянская сторона сообщит о сроках встречи.

Республика надеется на взаимопонимание, а также отмечает, что пост генсека – «не номер в гостинице, который можно бронировать». Все страны, полагают в МИД, заинтересованы в решении этого вопроса и том, чтобы «технический момент» не отразился на работе ОДКБ, а также двусторонних отношениях стран-участниц.

Minval.az