Одним из стратегических факторов, обуславливающих стабильный рост экономики, является наличие благоприятного инвестиционного климата. Он, как правило, является производным многих слагаемых, от наличия функциональной нормативно-правовой базы до гибкой льготной политики. Притягательная среда играет ключевую роль в принятии деловыми кругами решений по размещению средств в других странах.

На постсоветском пространстве определились лидеры экономического действия, и характерно, что в успешной судьбе быстрорастущих национальных индустриальных комплексов наличие большого выбора направлений для инвестирования играет конструктивную роль. Политическая стабильность позволяет таким странам, как Казахстан, Азербайджан, Узбекистан оказывать государственную поддержку бизнесу, поддерживать режим наивысшего благоприятствования, гарантировать стимулирующее воздействие на деловой кластер на всех этапах ведения бизнеса.

Казахстан, как региональный лидер, реализует собственную программу наращивания инвестиционного потенциала, и его опыт удостаивается высокого коэффициента доверия на международном уровне. В рейтинге «DoingBusiness» по критерию «инвестиционная привлекательность» страна занимает 36 место (по 10 индикаторам) в ранжире 190 стран. Страна уверенно лидирует среди государств СНГ по спектру предоставления режима благоприятствования бизнесу.

Страна богата природными ресурсами. Помимо нефти и газа она имеет большие запасы урана, около 1255 видов минерального сырья, огромные залежи руд различных металлов, редкоземельных элементов и неметаллических полезных ископаемых, включая те, что обладают горючими свойствами.

По разведанным запасам цинка, вольфрама и барита страна удерживает первое место в мире, по урану, свинцу и хромитов она на второй позиции, на третьей строчке — по запасам меди и флюорита, на четвертой — по молибдену и, наконец, пятую позицию удерживает по запасам золота.

На разработку перспективных ресурсов требуются немалые и гарантированные финансы, потому страна рассчитывает на иностранный капитал. За последнее десятилетие из вложенных в экономику 264 млрд. долларов, большая часть пришлась на сырьевую сферу (добычу ископаемых ресурсов). Заложенные в программу освоения ресурсов прогнозы оправдывают ожидания, и на этом фоне страна предлагает партнерам возможности для расширения инвестиционного поля за счет индустриальных проектов и проектов обрабатывающего профиля.

Большой акцент сделан также на развитие агропромышленного комплекса, где Астана готова в обмен на инвестиционные вложения предоставить подъемные преференции от субсидирования (инвестиционного и тарифного) до налоговых уступок.

Инвестиционный климат был бы малопривлекательным, не гарантируй страна инвесторам полную и безусловную защиту прав и интересов. Внутренняя стабильность и незыблемость соблюдения условий контрактов превратили деловую атмосферу в привлекательную для партнеров действительность.

Ни для кого не секрет, что национальная элита страны всегда предпочитала играть по правилам, в этом на собственном примере смогли убедиться кампании, работающие в Казахстане на протяжении долгих лет. Стабильность и устойчивая динамика развития очевидны и вполне предсказуемы, и свидетельствуют об отсутствии рисков.

Возможно, именно этот фактор вкупе с преференциальными возможностями побуждает инвесторов включаться в сферы, которые определены правительством страны в качестве приоритетных. Это обстоятельство объясняет, почему в последние годы наблюдается повышенный интерес инвесторов к не сырьевым секторам.

Только за одно полугодие 2018 года объем валового притока прямых иностранных инвестиций вырос на 15,4% и составил 12,3 млрд. долларов США, половина из которых вложена в перерабатывающую промышленность.

Для синхронизации интересов инвесторов и государства работают профильные органы по работе с иностранными партнерами. Совет иностранных инвесторов при Президенте РК, Национальная компания «Kazakh İnvest», Министерство иностранных дел (реализация государственной политики по привлечению инвестиций), Министерство Национальной экономики (формирование государственной политики по привлечению инвестиций), Совет по улучшению инвестиционного климата при премьер-министре РК, Советы инвесторов при Акимах (руководителях) областей, национальные институты развития.

Национальная компания «Kazakh İnvest» обеспечивает широкий спектр услуг по сопровождению инвестиционных проектов от идеи до реализации по принципу «одного окна», и действует в качестве единого координационного центра по специальным экономическим зонам республики. Она также исполняет роль единого переговорщика, представляющего интересы правительства Казахстана при обсуждении перспектив и условий реализации инвестиционных проектов и Единой точки доступа к системе оказания государственных услуг.

В 2018 году с участием «Kazakh İnvest» по стране были введены в эксплуатацию 27 инвестиционных проектов с участием иностранного капитала на 3,1 млрд. долларов США. В январе 2019 года в системе мониторинга компаний находятся 157 проектов на общую сумму 39,6 млрд. долларов США.

В стране действует 11 специальных экономических зон (СЭЗ). Основной набор льгот стандартный, и закреплен казахстанским законодательством. Для участников всех СЭЗ предусмотрено освобождение от корпоративного подоходного налога, земельного налога и налога на имущество.

При реализации товаров на территории СЭЗ налогообложение на добавленную стоимость (НДС) осуществляется по нулевой ставке. А еще на них распространяется освобождение от обложения таможенными пошлинами и НДС на импорт, освобождение от обложения ввозными таможенными пошлинами и возврат инвестиционных затрат.

В Казахстане инвестора сопровождают на этапе его вхождения в страну, оказывают содействие в разрешении всех возникающих вопросов – от открытия бизнеса и в период его дальнейшей работы, начиная с получения визы до получения государственной поддержки.

Внедрена комплексная система государственной поддержки инвестиционной деятельности в целях создания благоприятного климата для развития экономики и стимулирования притока иностранного капитала, расширения и обновления действующих производств с современными технологиями, повышения квалификации казахстанских кадров и охраны окружающей среды.

Государство предоставляет вкладчикам право осуществлять инвестиции в любые объекты и виды предпринимательской деятельности. Казахстан также предоставляет инвестору целый ряд гарантий вне зависимости от национальной принадлежности (гражданства). Главное из них стабильность режима деятельности и соблюдение закрепленных условий вне зависимости от изменений в законодательстве РК.

За инвестором закреплено право компенсации понесенного ущерба, причиненного в результате издания государственными органами актов, не соответствующих закона РК, а также незаконных действий (бездействия) должностных лиц и соответствующих органов.

В случае возникновения необходимости национализации или же реквизиции, инвестору возмещаются причиненные ему убытки в полном объеме с условием, что компенсационные выплаты производятся по рыночной стоимости имущества и услуг.

Воссозданная в стране преференциальная система при выгодном географическом положении превращает Казахстан в привлекательную страну, в экономику которой имеет смысл вкладывать инвестиции.

Саттар Гасанов

Minval.az