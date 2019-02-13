Президент Беларуси Александр Лукашенко в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным отметил незыблемость российско-белорусских отношений. «Вы должны знать, что в контексте международных отношений отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. Да и не надо вас в этом убеждать, по крайней мере мы с вами это хорошо знаем», — сказал Лукашенко, пишет ТАСС.

Выразив благодарность России за поддержку экономики его страны, Лукашенко сказал, что «экономика Беларуси — это финишная производства российской экономики». «Мы сырье, комплектующие — 60−70% основной машиностроительной продукции, нефтепереработки покупаем в России, поэтому это наша общая экономика, и, поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете примерно 35−40 млн вместе с семьями людей, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию, — отметил Лукашенко. — Поэтому если кто-то там в России и Беларуси не понимает этого, я думаю, поймут». При этом он согласился с тем, что «вопросы всегда есть и будут».

«Но мы всегда находили развязки по этим вопросам, думаю, не является это и большой проблемой для нас», — отметил он.

Что же касается вопроса продовольствия, то, по его словам, стороны имеют все возможности, чтобы накормить людей качественными продуктами питания.

«Какие бы ни были конфликты и скандалы, помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску, вы это должны четко понимать», — подчеркнул президент Беларуси. Он выразил надежду, что его переговоры с президентом РФ, которые продлятся в Сочи несколько дней, будут «очень полезны для белорусско-российских отношений».

«Уверен, что так и будет», — сказал в ответ президент РФ.

Minval.az