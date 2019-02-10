Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал ситуацию вокруг дисквалификации российского бойца и чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом функционер сказал на пресс-конференции после турнира UFC 234 в Мельбурне, сообщает Lenta.ru

«Нельзя так долго сидеть без дела, когда у тебя титул. Просто нельзя. Если Нурмагомедов действительно хочет год не выходить в октагон, то придется что-то выдумывать. Возможно, устроим бой Конора Макгрегора с Тони Фергюсоном или еще кем-нибудь», — заявил Уайт.

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