В субботу в матче 23-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Атлетико» в дерби Мадрида со счетом 3:1. Один из мячей в ворота команды Диего Симеоне забил полузащитник Гарет Бейл. Отправив мяч в дальний угол, валлиец показал фанатам «Атлетико» неприличный жест, после чего трибуны «Ванда Метрополитано» недовольно загудели, сообщает РИА-Новости.

Помимо Бейла, в составе «Реала» отличились Каземиро и Серхио Рамос (с пенальти). За «Атлетико» забил Антуан Гризманн. «Реал» обошел «Атлетико» в таблице и стал главным преследователем «Барселоны» в борьбе за титул.

Отметим, что во время дерби Мадрида произошел еще один неприятный инцидент: вратаря «Реала» забросали игрушечными крысами. Таким образом болельщики выразили свое негодование тем, что голкипер Тибо Куртуа, защищавший цвета «Атлетико» с 2011 по 2014 год, перед началом текущего сезона перешел в стан самого принципиального соперника «матрасников». Напомним, что «Реалу» также принадлежит украинский вратарь Андрей Лунин, но он был отдан в аренду в «Леганес».

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