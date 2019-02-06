Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что в феврале 2014 года европейские лидеры, подписавшие в качестве гарантов его соглашение с оппозицией об урегулировании политического кризиса, обманули его.

«Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, меня «кинули, как лоха», — цитирует Януковича ТАСС.

«21 февраля они подписали это соглашение, и в тот же день вооруженные молодчики захватывали уже президентскую резиденцию и правительственные здания. А на следующий день европейские страны одобрили это», — отметил он на пресс-конференции в Москве.

«Ответственность на них лежит, никто с них ее не снимал и не снимет, — подчеркнул экс-глава Украины. — И я бы хотел, чтобы мне публично ответили, почему я много раз и много лет к ним обращаюсь, но я ни разу не получил ответ от этих стран, от лидеров этих стран».

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