Правительство Армении рассматривает углубление стратегических отношений с Россией в качестве одного из главных приоритетов страны. Об этом говорится в проекте программы правительства Армении.

«Углубление стратегических и союзнических отношений с Россией рассматривается в числе наших главных приоритетов. Отношения Армения-Россия основаны на дружбе, равноправии, готовности решать вопросы совместными усилиями. Правительство рассматривает военное сотрудничество с Россией как важный элемент обеспечения системы безопасности Армении», — говорится в программе, отрывок которой публикует ереванский «Спутник».

Правительство Армении 6 февраля вновь отложило голосование по вопросу утверждения программы, поскольку премьер-министр Никол Пашинян заявил о необходимости внести поправки и отредактировать текст.

В проекте программы отмечается, что правительство будет активно работать в области обеспечения активного и инициативного участия Армении в ЕАЭС и ОДКБ, содействуя повышению эффективности этих структур.

По содержательной части у членов правительства каких-либо замечаний не было. Вице-премьер Тигран Авинян сказал, что за основу программы правительства принята предвыборная программа блока «Мой шаг».

Minval.az