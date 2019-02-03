Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов допустил, что в будущем сможет помириться с ирландцем Конором Макгрегором и пожать ему руку. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Кто мы такие, чтобы не прощать людей, если всевышний нас прощает? Много раз случается так, что люди с разногласиями приходят к миру», — отметил Нурмагомедов.

Боец признал, что в настоящий момент их с Макгрегором примирение маловероятно, но возможно в будущем. Нурмагомедов сказал, что не считает себя обидчивым человеком. «Я показал все как внутри клетки, так и за ее пределами», — заключил он.

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