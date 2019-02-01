Национальный совет по электронным СМИ Латвии на три месяца запретил ретранслировать в стране российский телеканал «РТР-Россия» за разжигание ненависти, сообщает Delfi.

«Латвия не будет терпеть пропаганду Кремля на своей территории, и это ясный сигнал для недружественных стран и сил: мы защищали и будем защищать свое информационное пространство», – объяснил решение заместитель председателя NEPLP Иварс Аболиньш.

Нарушения выявлены, в частности, в передачах «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «60 минут» (ведущие – Ольга Скабеева и Евгений Попов).

В первой передаче, которая вышла 22 мая, ведомство обнаружило «ненавистнические высказывания в адрес части украинского государства». В программе «60 минут» от 11 января 2018 года глава партии ЛДПР Владимир Жириновский призывал к войне с Украиной. Эксперты, к которым обратилось ведомство, посчитали, что эти программы разжигают ненависть к гражданам Украины.

В 2015 году аналогичные шаги сделали власти еще одной страны Балтии – Литвы. Литовская комиссия по радио- и телевещанию запретила на три месяца трансляцию российского канала «Рен ТВ Балтия». Этот телеканал в ноябре прошлого года показал программу «Теория заблуждений», в которой, по словам комиссии, также «прослеживались признаки разжигания войны и ненависти».

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