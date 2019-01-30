Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда его клиент вернется в октагон.

«Хабиб не будет выступать, пока дисквалифицированы Абубакар и Зубайра», — приводит слова агента Sport24.

По решению Атлетической комиссии штата Невада Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов были дисквалифицированы на один год. В добавок к этому они получили денежный штраф в размере $25 тыс.

Сам Хабиб Нурмагомедов был отстранен на девять месяцев и оштрафован на $500 тыс.

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