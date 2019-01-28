Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе назвали встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна одним в 33 главных событий форума, говорится в сообщении сайта ВЭФ.

На сайте ВЭФ указаны 33 события, которые оказали воздействие на мир.

«Президент Азербайджана и премьер-министр Армении использовали встречу во время Всемирного экономического форума для продвижения переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — говорится на сайте ВЭФ.

Minval.az