Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата самолета-разведчика Военно-воздушных сил США Boeing P-8A Poseidon («Посейдон»). Об этом сообщили в понедельник, 28 января, в Минобороны России, передает «Интерфакс».

Отмечается, что воздушная цель, приближающаяся к границе России, была обнаружена над нейтральными водами Балтийского моря. Для ее перехвата в воздух поднялся Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Он подлетел к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет-разведчик. Истребитель вернулся на аэродром базирования, когда американский самолет удалился от российской границы. Когда именно это произошло, не уточняется.

Minval.az