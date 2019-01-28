Письма российских чиновников, украденные хакерами за последние 10 лет, в том числе «почта Суркова» опубликованы в Darknet. Том под названием «Темная сторона Кремля» — это только часть массива данных из разных стран мира, обобщенных проектом Distributed Denial of Secrets.

Один из основателей DDoS — американская журналистка Эмма Бест, сообщает «Би-би-си». В российском разделе сайта опубликованы шесть архивных файлов общим объемом около 175 гигабайт. В основном это электронные письма и сообщения, отправленные российскими чиновниками и активистами и украденные в разное время различными группами хакеров. В частности, в состав «Темной стороны Кремля» вошла «почта Суркова», ответственность за взлом которой в 2016 году взяла на себя группа «Украинский киберальянс».

Объем во много раз превышает размер материалов, похищенных российской военной разведкой из Национального комитета Демократической партии, отмечает The New York Times. Российские документы были размещены одновременно на сайте DDoSecrets и в интернет-архиве .Это электронные письма, которые хакеры называли перепиской помощника президента России Владислава Суркова, курирующего Донбасс. Часть из них касалась ситуации на неподконтрольных Киеву территориях.

В базе есть и переписка лидера Ассоциации православных экспертов Кирилла Фролова, которую он мог вести с администрацией президента. В этих письмах описываются проекты противодействия евроинтеграции Украины. В 2017 году Фролов подтвердил подлинность части писем — другие, по его словам, могли быть отредактированы.

Кроме того, в базе DDoS есть ранее выложенные хакерами письма, приписываемые сотрудникам холдинга «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина, журналисту Александру Будбергу (мужу бывшего пресс-секретаря премьер-министра России Натальи Тимаковой) и бывшему пресс-секретарю прокремлевского движения «Наши» Кристине Потупчик.

Большинство утечек, которые публиковались последние 10 лет, позже оказывались недоступны. Они были удалены самими хакерами или владельцами файловых хранилищ. Теперь DDoS собрали их в одном месте и назвали «Темной стороной Кремля».

Minval.az